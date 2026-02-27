Колишня державний секретар Гілларі Клінтон під час приблизно шести годин свідчень повідомила Комітету Палати представників з нагляду, що не має жодної нової інформації про Джеффрі Епштейна та його спільницю Гіслейн Максвелл, а також розкритикувала дії республіканців у їхньому розслідуванні щодо покійного засудженого сексуального злочинця. Про це з посиланням на NBC News повідомляє Zn.ua.

«Я нічого не знала про їхню злочинну діяльність. Я не пригадую, щоб коли-небудь зустрічала пана Епштейна. Я ніколи не літала його літаком і не відвідувала його острів, житло чи офіси», — сказала вона у вступній заяві під час закритого слухання з законодавцями.

Після свідчень Клінтон повідомила журналістам, що «відповіла на кожне їхнє запитання настільки повно, наскільки могла», і що ці запитання «повторювалися».

За її словами, відповіді були такими:

«Я ніколи не зустрічалася з Джеффрі Епштейном» і «я знала Гіслейн Максвелл лише поверхово, як знайому. Я не знаю, скільки разів мені довелося повторювати, що я не знала Джеффрі Епштейна», — сказала вона, додавши, що наприкінці засідання розмова набула дивного характеру, коли один із членів комітету почав ставити запитання про НЛО і теорію змови «Піццагейт».

Голова комітету, конгресмен Джеймс Комер, республіканець від Кентуккі, заявив, що слухання були «продуктивними»:

«Думаю, ми багато дізналися», — сказав він, додавши, що на деякі запитання, пов’язані з Clinton Global Initiative*, Клінтон відповіла законодавцям: «Вам потрібно запитати мого чоловіка».

Конгресвумен Ненсі Мейс, республіканка від Південної Кароліни, заявила, що Клінтон «відповіла на запитання кожного члена комітету» з обох політичних таборів.

У своїй вступній заяві Клінтон звинуватила комітет у проведенні політично вмотивованого «пошуку будь-яких зачіпок», змушуючи її та її чоловіка давати свідчення, і заявила, що вони допитують не тих людей:

«Ви змусили мене давати свідчення, чудово знаючи, що я не маю жодної інформації, яка могла б допомогти вашому розслідуванню, щоб відвернути увагу від дій президента Дональда Трампа і приховати їх, попри законні вимоги суспільства отримати відповіді.

Якби цей комітет справді прагнув з’ясувати правду про злочини Епштейна, пов’язані з торгівлею людьми, він би не покладався на короткі спілкування з пресою, щоб отримати відповіді від нашого чинного президента щодо його ролі, а безпосередньо поставив би йому запитання під присягою про десятки тисяч згадок його імені у матеріалах Епштейна», — заявила Клінтон.

В той же час лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер заявив наступне:

-Дозвольте сказати прямо. У Міністерстві юстиції відбувається масштабне приховування фактів, щоб захистити Дональда Трампа і людей, пов’язаних із Джеффрі Епштейном. Як і очікувалося, Трамп, Бонді та їхні соратники і виконавці маніпулюють публікацією цих матеріалів. Вони оприлюднили лише ті документи, які самі вирішили показати, і продовжують приховувати інші.

Американці чудово розуміють, що відбувається, і ставлять очевидне запитання: що саме Бонді намагається приховати? Президенте Трамп, що ви намагаєтеся приховати?

Саме це питають американці.

Робоча група демократів Сенату з питань Епштейна, включно з моїми колегами, які стоять поруч зі мною, готувалася саме до такого розвитку подій. Ми бачили, що вони роблять.

Тому ми співпрацюємо з адвокатами постраждалих, із правовими експертами, з людьми, які досконало знають цю справу, щоб забезпечити повне дотримання закону.

Ми знаємо, що адміністрація незаконно утримує частину документів.

Учора медіа повідомили, що кілька службових записок, у яких викладено звинувачення жінки проти президента, зроблені ще тоді, коли вона була неповнолітньою, приховали від громадськості. Ми знаємо, що зловживають редагуванням документів, щоб приховати правду.

Сотні сторінок повністю зафарбовані. Особистості співучасників залишаються прихованими, тоді як постраждалі опинилися під публічним розголосом.

Сьогодні ми тут, щоб прямо попередити Міністерство юстиції та адміністрацію Трампа: це масштабне приховування буде викрито.

Ми не зупинимося. Це повномасштабна робота парламентського контролю. Ми перевіримо кожну деталь. Ми відпрацюємо кожен можливий напрям. Ми поговоримо з викривачами. Ми встановимо правду. Наша робоча група демократів Сенату найближчими днями ознайомиться з повними, неретушованими матеріалами. Дозвольте мені повторити це: наша робоча група демократів Сенату найближчими днями перегляне повні, неретушовані матеріали.

Пем Бонді має уважно це почути. Правда стане відомою. Уся неприкрашена правда про те, що вона робить, щоб захистити людей, згаданих у цих матеріалах, стане відомою.

Увесь світ дізнається, що саме вона знала, коли вона це знала і що вона зробила, щоб це приховати. Демократи притягнуть Пем Бонді і всіх причетних у Міністерстві юстиції до відповідальності за це приховування. Сьогодні ми вимагаємо, щоб Міністерство юстиції та ФБР зберегли всі записи про те, що відбувалося за лаштунками. Ми хочемо знати, хто ухвалював рішення приховати правду.

І ми попереджаємо соратників Трампа, які працюють над цим: ми дізнаємося, якщо ви знищуєте документи чи докази. Вам не вдасться втекти від закону. Вам не вдасться втекти від правди. Це не політика. Постраждалі заслуговують на правду, і американці її вимагають.

І демократи, і республіканці погоджуються: американський народ має право знати правду.

Тож, Дональде Трампе, припиніть ховатися, припиніть затягувати, скажіть правду американцям. А якщо ви цього не зробите, демократи подбають про те, щоб правда стала відомою”.

Одночасно на тлі повідомлень NPR та інших медіа про те, що Міністерство юстиції Трампа приховало матеріали справи Епштейна, пов’язані зі звинуваченнями Трампа у сексуальному насильстві над 13-річною дівчиною, з’явився аудіозапис 2006 року, на якому Дональд Трамп, на той момент йому 60 років, говорить в інтерв’ю Говарду Стерну, що не має «вікових обмежень», коли йдеться про секс із дівчатами. Він сказав, що не хотів би бути у «крайній категорії»… з 12-річними.

Діалог:

— Що найкраще в тому, щоб бути Дональдом Трампом зараз?

— Ну, окрім того, що я одружений? І я дуже радий, що маю чудову дружину. Але якби я не був одружений, я міг би мати будь-яку жінку, яку захочу, за винятком, можливо, Робін.

— Як ви думаєте, Ви зараз міг би мати секс з 24-річними?

— О, безумовно. У мене з цим жодних проблем.

— Ви б це зробили?

— Так, у мене з цим немає жодних проблем.

— Для Вас існують вікові обмеження, чи Ви…?

— Ні, для мене немає вікових обмежень. Я маю на увазі, що певна межа є. Я не хочу бути… у цій крайній категорії…з 12-річними.