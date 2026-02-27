Латвія стала першою державою, яка юридично визнала українські електронні підписи.

Про це повідомляє LSM.lv з посиланням на відділ громадських відносин Міністерства розумного управління та регіонального розвитку (VARAM).

Таким чином зроблено важливий крок для зміцнення співпраці та підтримки цифрової інтеграції України, відкриваючи більш зручні можливості для комунікації та взаємодії як для громадян України, що перебувають у Латвії, так і для підприємців і державних установ Латвії та України.

У середу відбулася зустріч із представниками Міністерства цифрової трансформації України, VARAM та Латвійського державного радіо і телевізійного центру (LVRTC), щоб оцінити роботу впроваджених рішень і обговорити можливості тіснішої співпраці у сфері цифрової трансформації.

«Це показує, як цифровізація справді інтегрує Україну в європейський простір, створюючи нові можливості та комфортне життя для кожного українця. Ми формуємо спільний цифровий ринок з Європою, де кордони не перешкоджають роботі чи розвитку», — підкреслила заступниця міністра цифрової трансформації України Зоряна Стецюк.

Під час зустрічі посадовці обговорили питання співпраці між Латвією та Україною у сфері цифрової трансформації, зокрема зосередившись на взаємному визнанні електронних підписів, обмінялися досвідом розвитку української платформи DIIA та європейського цифрового гаманця ідентичності, а також дискутували щодо впровадження рішень на основі штучного інтелекту в державному управлінні.

У січні 2026 року набули чинності зміни до Закону про електронні документи, які передбачають визнання українських електронних підписів у Латвії, що робить країну першою, яка здійснила цей важливий крок, визнавши юридичну силу українського е-підпису та тим самим висловивши підтримку цифровій інтеграції.

На підставі ініціативи VARAM на національному рівні визнаються електронні підписи українських надавачів довірчих послуг, включених до списку довірених третіх країн Європейської Комісії, які в Латвії прирівнюються до власноручного підпису.

Громадяни України, які наразі перебувають у Латвії або за її межами і через різні надзвичайні обставини можуть не мати доступу до е-підпису, можуть користуватися перевагами цифрового середовища в Латвії — оформлювати електронні документи з юридичною силою та отримувати електронні послуги.

Також латвійські підприємці мають можливість укладати угоди з представниками українських компаній, підписуючи договори електронними підписами українських надавачів довірчих послуг, включених до списку довірених третіх країн Європейської Комісії.

Відповідно до змін у Законі про електронні документи, державні та муніципальні установи, інші публічні особи та їхні установи, суди, суб’єкти судової системи, а також надавачі громадських послуг у розумінні закону «Про регуляторів громадських послуг» зобов’язані приймати такі належним чином підписані електронні документи.

Перевірка українських електронних підписів наразі можлива також за допомогою інструменту перевірки, доступного на вебсайті Європейської Комісії.

Водночас чинне в Україні регулювання цифрової ідентичності та довірчих послуг передбачає, що кваліфіковані електронні підписи, видані в Європейському Союзі, зокрема латвійський е-підпис, прирівнюються до українських електронних підписів і мають силу власноручного підпису. Наразі також з’являється можливість забезпечити двостороннє підписання документів латвійськими та українськими електронними підписами, включеними до списку визнаних постачальників довірчих послуг Європейського Союзу.

Відповідальним органом нагляду в Латвії є Комітет нагляду за цифровою безпекою, обов’язком якого є публікація та оновлення інформації про надавачів довірчих послуг, включених до списку довірених третіх країн Європейської Комісії.

Як повідомляло Інше ТВ, Латвія та Україна домовилися про взаємне визнання водійських посвідчень