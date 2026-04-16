У Києві є влучання у Подільському, Оболонському, Деснянському та Дніпровському районах. Пошкоджено житлові будинки і нежитлові приміщення, цивільну інфраструктуру. Загинуло 5 людей, серед яких — 12-річнадитина. Більше 20 осіб постраждали.

Одеса пережила кілька хвиль атак ракетами та ударними БпЛА. Голова Одеської МВА Сергій Лисак повідомив про шістьох загиблих людей. Ще 11 людей постраждали, їм надається вся необхідна медична допомога.

Пошкоджено об’єкти інфраструктури та житловий будинок у Хаджибейському районі, також вибуховою хвилею у кількох будівлях вибито понад 300 вікон. Крім того, зафіксовані пошкодження в одному з парків Приморського району.

У Дніпрі внаслідок атаки, за попередніми даними, загинуло 2 людей, ще 27 поранені. У місті горять будинки, гаражі, автівки. Пошкоджений навчальний заклад.

У Харкові є влучання в Індустріальному та Немишлянському районах. Поранено щонайменше двоє людей, є влучання в автомобіль та проїжджу частину дороги.

Вибухи чули в Кропивницькому та Сумській, Черкаській, Київській, Харківській, Запорізькій областях.