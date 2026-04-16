Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 16 квітня.

Вчора ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на Миколаївську область. Внаслідок атаки в місті Новий Буг Баштанського району постраждала родина – 36-річний чоловік, 35-річна жінка, а також 8-річний син подружжя, який отримав гостру реакцію на стрес. Вся родина була госпіталізована. На ранок стан постраждалих – задовільний, без погіршення. Крім того, в місті пошкоджено вісім приватних будинків.

Також внаслідок бойової роботи та падіння уламків у Первомайському районі пошкоджено приватний будинок, гараж та лінію електропередач. Було знеструмлено три населені пункти району. Станом на 00:40 усіх споживачів заживлено. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог атакував FPV-дроном та завдав артилерійського удару по Куцурубській громаді. Внаслідок обстрілів у с. Дмитрівка пошкоджено два приватні будинки, господарську споруду та гараж. Крім того, ворог атакував, попередньо БпЛА типу «Молнія», об’єкт промислової інфраструктури в Галицинівській громаді. Постраждалих немає.