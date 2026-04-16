Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 315 070 (+1 100) осіб
танків – 11 866 (+2) од.
бойових броньованих машин – 24 391 (+1) од.
артилерійських систем – 40 046 (+43) од.
РСЗВ – 1 738 (+2) од.
засоби ППО – 1 347 (+1) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 240 598 (+1 357) од.
крилаті ракети – 4 537 (+20) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 89 761 (+208) од.
спеціальна техніка – 4 126 (+1) од.
Дані уточнюються.