Швейцарська компанія FlexBase Group будує установку, яку вона сама називає «найпотужнішою у світі редокс-протоковою батареєю».

Установка призначена для накопичення електроенергії з відновлюваних джерел. Вона має допомогти стабілізувати роботу швейцарської та європейської енергомереж, пише SWI.

У місті Лауфенбург, кантон Ааргау (Laufenburg, Aargau), ця компанія зараз готує котлован глибиною 27 метрів, а за протяжністю він перевищує два футбольні поля. У ньому розмістять підземну частину запланованої батарейної установки. «Ми зможемо протягом декількох мілісекунд або подавати в мережу, або забирати з неї до 1,2 гігавата електроенергії, що можна порівняти з потужністю АЕС у Ляйбштадті (Leibstadt), яка також розташована в кантоні Ааргау біля кордону з Німеччиною».

Про це в інтерв’ю швейцарській громадській франкомовній телерадіокомпанії RTS розповів один із засновників компанії FlexBase Group Марсель Аумер. Цей накопичувач енергії стане складовою частиною майбутнього Технологічного центру в Лауфенбурзі — комплексу площею близько 20 000 квадратних метрів, який складатиметься з ЦОД (дата-центру), що обслуговує інструменти на основі штучного інтелекту, робочих офісів та наукових лабораторій.

Компанія FlexBase планує ввести батарею в експлуатацію у 2029 році та розраховує створити при цьому близько 300 нових робочих місць. Проєкт фінансується приватним капіталом, його вартість оцінюється в діапазоні від 1 до 5 млрд швейцарських франків.

Як працюють редокс-проточні батареї

На відміну від літій-іонних акумуляторів, де енергія запасається в твердих матеріалах всередині батареї, редокс-проточні системи використовують рідкі електроліти. Ці рідини зберігаються у великих резервуарах, а розташовані над ними блоки комірок перетворюють накопичену хімічну енергію на електричну. Система заряджається за рахунок надлишкової електроенергії з відновлюваних джерел — насамперед сонячних і вітрових — і потім повертає її в мережу в періоди пікового попиту.

Лауфенбурзька батарея стане першою в Швейцарії установкою такого типу, підключеною безпосередньо до національної високовольтної мережі Swissgrid. У компанії Swissgrid вважають, що такі великі накопичувачі в майбутньому стануть найважливішим елементом усієї національної енергосистеми.

«Великі батареї дозволяють запасати енергію, коли її багато, і віддавати її, коли вона потрібна. З огляду на те, що виробництво вітрової енергії залежить від погодних умов, така гнучкість допоможе нам оперативно стабілізувати мережу», — пояснив представник компанії Габріеле Крівеллі.

Такі установки також можуть знижувати ризик перебоїв з електропостачанням і допомагати справлятися зі стрибкоподібним зростанням попиту на електроенергію, а також із поступовим, але неухильним збільшенням енергетичних потреб дедалі численніших дата-центрів, зокрема тих, що працюють з інструментами на основі штучного інтелекту.

У Європі редокс-проточні технології поки що тільки-но почали «входити в моду», а ось в інших регіонах світу вони вже набули досить широкого поширення. «В Азії, насамперед у Японії, ця технологія вже здобула помітне визнання». Як зазначив Марсель Аумер, сьогодні Японія, Китай і Південна Корея випереджають Європу в плані такої технології приблизно на сім років.

Швейцарський експерт сумнівається

Тобіас Шмідт, експерт і професор Вищої технічної школи Цюріха (ETH Zürich), ще у 2020 році провів дослідження, присвячене аналізу ступеня ефективності найбільш перспективних із вже наявних технологій накопичення енергії. Він вважає, що редокс-проточна технологія в тому вигляді, в якому її планують реалізувати в Лауфенбурзі, «не має шансів на майбутнє».

«Я не знаю всіх точних цифр щодо проєкту в Лауфенбурзі. Але вже те, що відомо публічно, викликає у мене скепсис. Особисто я в таку технологію гроші вкладати не став би», — зазначив він у 2025 році в інтерв’ю швейцарській громадській німецькомовній телерадіокомпанії SRF.

На думку Тобіаса Шмідта, майбутнє за акумуляторами на основі металевих іонів, такими, як літій-іонні. За його словами, основний ринок для літій-іонних батарей — це електромобілі. У цю сферу вкладаються величезні кошти, особливо в Китаї, і такі батареї, у міру накопичення виробничого досвіду, швидко вдосконалюються і дешевшають».

У співавторстві з колегами Тобіас Шмідт опублікував у 2025 році дослідження, яке доводить, що нові системи зберігання енергії, які приходять на зміну літій-іонним, зокрема натрій-іонні, повною мірою використовують накопичений досвід розвитку попередніх літій-іонних технологій. «Тому конкурувати з траєкторією розвитку акумуляторів на основі металевих іонів (таких батарей, як у Лауфенбурзі) буде вкрай складно», — висловив він свою думку в інтерв’ю порталу Swissinfo.

