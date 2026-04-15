Внаслідок вечірньої ракетно-дронової атаки на Миколаївщині пошкоджені житлові будинки в місті Новий Буг.

Крім цього, постраждала родина з дитиною.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Інше ТВ.

«Внаслідок вечірньої масованої ракетно-дронової атаки в Новому Бузі постраждала родина – 36-річний чоловік та 35-річна жінка, які дістали поранення середньої тяжкості. Також гостру реакцію на стрес отримав 8-річний син подружжя. Постраждалих госпіталізовано, надається вся необхідна медична допомога.

Крім того, пошкоджено три приватні будинки», – йдеться в повідомленні Віталія Кіма.