У середу, 15 квітня, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик разом із директором Агенції регіонального розвитку Миколаївської області Євгеном Бабковим передали громадам області генератори для забезпечення автономності та безперебійної роботи комунальних підприємств.

Про це повідомили в Миколаївській облраді, передає Інше ТВ.

Загалом громади отримали 66 генераторів потужністю 6 кВА. Зокрема, 10 генераторів отримала Березанська громада, 5 – Мішково-Погорілівська, 14 – Веснянська, 10 – Первомайська, а також 27 – ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Як повідомляло Інше ТВ, у березні Миколаїв отримав партію генераторів від партнерів з Німеччини (ФОТО)