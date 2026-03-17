До Миколаєва надійшла чергова партія генераторів від німецького Федерального агентства технічної допомоги (THW).

Серед отриманого обладнання — генератори різної потужності, в тому числі агрегати для забезпечення роботи великих об’єктів. Техніка розподілена між закладами критичної інфраструктури, освітніми та культурними установами міста. Коли світло зникає через російські удари — саме таке обладнання дозволяє лікарням, школам і муніципальним службам працювати без зупинок.

«THW підтримує Миколаїв з 2022 року. За цей час разова допомога переросла у системну співпрацю — і кожна нова поставка це підтверджує. Дякуємо THW та всьому німецькому народу за незмінну солідарність з Миколаєвом», – зазначили в Агенції розвитку Миколаєва.

