Секретар ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що «жоден регіон Росії не може відчувати себе у безпеці».

Про це повідомляє Астра.

“Так, ще недавно Урал був недосяжний для повітряних ударів з території України, а сьогодні вже знаходиться в зоні безпосередньої загрози”, – сказав він на виїзній нараді в Уральському федеральному окрузі.

За словами Шойгу, які наводить ТАРС, динаміка розвитку засобів поразки та витонченість їх методів застосування «у противників» такі, що «жоден регіон Росії не може почуватися безпекою».

При цьому Шойгу заявив, що погрози походять не лише від України, а й «багатьох та багатьох держав»:

«Якщо раніше ми говорили виключно про терористів, виключно диверсантів, то зараз ми говоримо про те, що за ними стоять великі, досвідчені, оснащені, навчені диверсійні служби багатьох і багатьох держав. Ті, хто на сьогоднішній день протистоїть нам зі своїми системами розвідки, зі своїми системами зв’язку, зі своїми системами управління, але і з усією тією витонченістю, яка є. І тут, починаючи від безпілотних ударних апаратів, як морських, повітряних, наземних, так і, безумовно, від… Системну зброю, я маю на увазі крилаті ракети, балістичні ракети», – сказав він.

Також Шойгу заявив про «інформаційний вплив на російських громадян»:

«Відзначено зростання активності українських та західних спецслужб щодо деструктивного інформаційного впливу на російських громадян з використанням різних засобів комунікації, надання психологічного тиску на представників окремих груп населення, насамперед молодих людей та підлітків, провокування їх на здійснення диверсійних та терористичних акцій».