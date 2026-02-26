До Миколаєва прибули 20 дизельних електрогенераторів від німецьких партнерів задля забезпечення безперебійної роботи обʼєктів критичної інфраструктури.

Це стало можливим за підтримки Федерального агентства технічної допомоги Федеративної Республіки Німеччина (THW) та координації КУ “Агенція розвитку Миколаєва”, повідомили в Миколаївській міськраді.

Міський голова Олександр Сєнкевич подякував партнерам за постійну підтримку міста та його мешканців у цей складний період.

Десять генераторів передадуть на потреби міських підприємств та установ, аби забезпечити їх роботу в періоди відключення електроенергії. Інші десять – на потреби Миколаївської області.

