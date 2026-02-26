Народний депутат України Микола Тищенко увійшов у групу «Відновлення України».

За інформацією нардепа Железняка, після засудження Анатолія Гунька у депутатській групі залишилось лише 16 народних обранців, при необхідному мінімуму в 17 мандатів. Таким чином Тищенко тепер – “рятівник відновлення”.

Але його попереджають – він такий не перший. До Нього цю групу від розпуску рятував саме Гунько, якого потім посадили.

Депутатська група «Відновлення України» створена 22 травня 2022 року, переважно з колишніх членів ОПЗЖ. Співголовами є Максим Єфімов та Ігор Абрамович, а до складу також входять такі депутати, як Анатолій Бурміч, Олег Воронько,

