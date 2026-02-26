Понад 90 тисяч українців мають статус зниклих безвісти за особливих обставин.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на відповідь Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин.

Наразі в реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин понад 90 тисяч записів – це військові й цивільні, у тому числі діти. Більшість із них – військовослужбовці Сил оборони України.

