З метою зниження наступального потенціалу російського агресора Сили оборони України продовжують завдавати ефективного вогневого ураження по ворожих цілях як на окупованих українських територіях, так і на території рф.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

Так, у ніч на 26 лютого 2026 року підрозділами Сил оборони України уражені радіолокаційна станція П-18 “Терек” та радіолокаційна система РСП-6М2 у Джанкої, що на тимчасово окупованій території АР Крим. За результатами об’єктивного контролю зафіксовано ураження цілей.

Напередодні було завдано прицільного ураження по складу матеріально-технічних засобів противника в районі Новозлатополя і пункту управління БпЛА в районі Полтавки (ТОТ Запорізької області), а також по району зосередження живої сили окупантів у районі Родинського Донецької області.

Крім того, завдано удару та зафіксовано ураження командно-спостережного пункту ворога в районі н.п. Ясноє Солнце Брянської області рф.

Втрати окупантів і масштаби руйнувань уточнюються.

За результатами попередніх заходів:

Після ураження Нефтєгорського ГПЗ в Нефтєгорську Самарської області 21 лютого 2026 року, підтверджено пошкодження електрознесолюючої установки, двох установок стабілізації газового конденсату та двох вертикальних резервуарів з подальшим витоком нафтопродуктів.

Також підтверджено руйнування виробничого цеху №22 в результаті ураження 20 лютого 2026 року ракетного заводу у Воткінську (Удмуртія).

