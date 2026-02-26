З 22 по 25 лютого у Києві проходив чемпіонат України з синхронного (артистичного) плавання.

У змаганнях взяли участь 79 спортсменів з восьми команд, які представляли шість регіонів України: Миколаївську, Донецьку, Одеську, Харківську, Хмельницьку області та місто Київ.

Як повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, Миколаївську область на змаганнях представили Анна Арсентьєва та Олександра Шумилова.

У складі об’єднаної команди Харківської, Одеської, Миколаївської областей та міста Києва Анна Арсентьєва виборола срібну нагороду у технічній групі, а також увійшла до п’ятірки кращих спортсменок у технічній програмі соло.

Олександра Шумилова здобула срібну медаль в акробатичній групі та бронзову нагороду у довільній програмі соло.

