З 16 по 22 лютого у м. Піза (Італія) проходив Кубок світу з фехтування на візках. У змаганнях взяли участь 135 спортсменів з 17 країн світу.

Миколаївський регіональний центр “Інваспорт” представили Серьоженко Дмитро, Науменко Олег, Позняк Тетяна та Закусилов Олексій.

Наші фехтувальники здобули 5 медалей – 1 золоту, 3 срібні та 1 бронзову, повідомляє Миколаївський «Інваспорт».

Так, МСУМК Науменко Олег, який став бронзовим призером у фехтуванні на шпазі, виступав у футболці із зображенням Володимира Мотельчука – в пам’ять про Героя, друга, спортсмена-парафехтувальника, який віддав своє життя за нашу свободу.

МСУМК Позняк Тетяна стала чемпіонкою Кубку світу у командній шпазі.

А ЗМСУ Серьоженко Дмитро, МСУМК Науменко Олег та МСУМК Закусилов Олексій вибороли “срібло” у командній рапірі

Тренують спортсменів ЗТУ Яновський Геннадій, Христик Володимир.

