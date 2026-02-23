Угруповання об’єднаних сил з сумом зазначає, що після останньої російської атаки в Україні не залишилось ані транспортно-заряджувальних машин HIMARS, ані пускових установок для ракет “Фламінго”.

Втім, до атаки їх теж не було:

HIMARS не має транспортно-заряджувальних машин, а запуск FP-5 “Фламінго” здійснюється з простих направляючих.

Новину цитуємо виключно для розуміння шановних читачів, чого варті звіти ЗС РФ:

“МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие за сутки уничтожили транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS производства США и поразили пусковые установки ракет “Фламинго».

“Знищити” те, чого не існує в природі – на це здатна лише російська пропаганда. ЄДНІСТЬ ПЕРЕМАГАЄ! – нагадують наші захисники.