Представники підприємництва Миколаївщини, які обрали спрощену систему оподаткування, у січні 2026 року перерахували до місцевих скарбниць 139,2 млн грн єдиного податку. Завдяки сумлінності підприємців – «спрощенців» місцеві громади області отримали єдиного податку на 13 млн грн більше, ніж у січні 2025 року.

Незважаючи на воєнний стан, сумлінні представники малого та середнього бізнесу, які працюють в умовах спрощеної системи оподаткування, роблять свій фінансовий внесок у добробут територіальних громад, а також перераховують кошти на потреби Збройних Сил України, – стверджують податківці Миколаївщини.

Кошти від сплати єдиного податку спрямовуються на фінансування потреб територіальних громад, забезпечення соціального розвитку регіону та поліпшення інфраструктури.

ДПС Миколаївщини продовжує активно працювати над створенням комфортних умов для ведення бізнесу у регіоні, у т. ч. підприємцями – «спрощенцями», покращенням якості податкового сервісу, зокрема електронних послуг. Завдяки вжитим заходам та активізації роботи бізнесу в області збільшено надходження до бюджету.