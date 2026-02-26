Сьогодні, 26 лютого, у Женеві розпочалася двостороння зустріч з американською делегацією – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Україну на цих переговорах представляють Рустем Умєров, Давид Арахамія, Олексій Соболев та Дарина Марчак.

Про це секретар РНБОУ Рустем Умєров повідомив у соцмережах, передає Інше ТВ.

«Разом з економічною командою Уряду детально опрацюємо prosperity package: механізми економічної підтримки й відновлення України, інструменти залучення інвестицій та довгострокової співпраці.

Також разом з Давидом обговоримо підготовку до наступного раунду тристоронніх переговорів за участі російської сторони – необхідно синхронізувати позиції перед цим етапом.

Важливий блок – гуманітарний трек і питання можливих обмінів. Розраховуємо на конкретні результати щодо повернення наших громадян», – зокрема зазначив він.

Як повідомляло Інше ТВ, Переговори у тристоронньому форматі відбудуться на початку березня – Зеленський розповів подробиці телефонної розмови з Трампом