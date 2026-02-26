На виконання рішення суду демонтовано самочинно збудовану споруду у центрі міста, повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

“Завдяки Окружній прокуратурі міста Миколаєва забезпечено реальне виконання рішення Господарського суду Миколаївської області та звільнено земельну ділянку в центральній та історичній частині міста Миколаєва від самовільно збудованого об’єкту нерухомості”, – йдеться у повідомленні.

Установлено, що за відсутності дозвільних документів на будівництво та на самовільно зайнятій земельній ділянці фізичною особою – підприємцем здійснено прибудову до першого поверху нежитлових приміщень магазину та оформлено право власності на неї.

За втручання прокуратури право власності на вказане майно припинено, про що в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно вчинено відповідний запис.

Водночас, незважаючи на покладений судом обов’язок щодо звільнення земельної ділянки та знесення незаконного об’єкту, фізичною особою – підприємцем не вжито заходів до виконання рішення.

З огляду на умисне невиконання судового рішення прокуратурою розпочато кримінальне провадження, за наслідками розслідування якого відносно суб’єкта господарювання до суду скеровано обвинувальний акт.

Завдяки вжитим окружною прокуратурою заходам незаконну забудову знесено, рішення суду фактично виконано.

