На виконання рішення Господарського суду Миколаївської області, яким задоволено позов прокурора та зобов’язано суб’єкта господарювання повернути територіальній громаді міста Миколаєва земельну ділянку площею 462 кв. м по вулиці Лазурній у стані, придатному для використання, проведений демонтаж споруд і літнього майданчика.

Підставою для звернення прокурора до суду стало використання суб’єктом господарювання земельної ділянки комунальної власності без належних правових підстав, а також розміщення на ній кафе з літнім майданчиком.

Крім того, спірна земельна ділянка входить до нормативно визначених меж прибережної захисної смуги Бузького лиману та використовувалася всупереч її цільовому призначенню — у комерційних цілях.

Упродовж тривалого часу судове рішення в частині демонтажу споруд у добровільному порядку боржником не виконувалося, у зв’язку з чим у межах виконавчого провадження до нього застосовувалися заходи примусового виконання.

У результаті вжитих заходів незаконні об’єкти демонтовано, земельну ділянку звільнено від забудови та приведено у стан, придатний для подальшого використання відповідно до її цільового призначення.