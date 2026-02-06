Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2026 рік, з доходами і видатками на рівні 1,26 трлн грн, що на майже чверть (23,2%) більше, ніж торік, пише УНН з посиланням на дані ПФУ.

Ухваленою 5 лютого постановою Кабмін визначив:

доходи бюджету Пенсійного фонду України визначено в сумі 1 263,3 млрд грн, у тому числі: 1 001,9 млрд грн – доходи на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; 63,8 млрд грн – доходи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності; 197,6 млрд грн – кошти Державного бюджету України для забезпечення соціальних виплат, які здійснює Пенсійний фонд України;

видатки бюджету передбачені в сумі 1 263,3 млрд грн і враховують, у тому числі проведення у 2026 році індексації пенсій і страхових виплат, та перерахунків інших виплат.

Бюджет враховує видатки на виплату пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), призначених (перерахованих) на виконання судових рішень, що розподілені за джерелами їх виплати (фінансування) з урахуванням відповідної постанови уряду на загальну суму 2 млрд грн.

“Бюджет Пенсійного фонду України на 2026 рік є збалансованим”, – зазначили у ПФУ.