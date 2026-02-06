У січні 2026 року платники податків Миколаївщини спрямували до бюджетів усіх рівнів 1,3 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО). Про це повідомили в управлінні економічного аналізу Головного управління ДПС у Миколаївській області.

Так, до державного бюджету забезпечено 693,5 млн грн ПДФО,що на 14,1 відс., або на 85,7 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року. Питома вага цього податку в загальній сумі надходжень до державного бюджету становить 49,7 відсотка.

До місцевих бюджетів надійшло 614,6 млн грн ПДФО, що становить 120,4 відс. (+ 104 млн грн) до січня минулого року. Питома вага ПДФО в загальній сумі надходжень до місцевих скарбниць становить 62,8 відсотка.

Слід зауважити, що позитивних результатів у сплаті ПДФО досягнуто також за рахунок заходів з детінізації ринку праці. Зокрема, податківці під час кожної зустрічі з представниками бізнесу зосереджують увагу на важливості легального працевлаштування та дотримання законодавчих вимог при здійсненні оплати праці.

Кожна гривня, сплачена у вигляді ПДФО, працює на добробут громади. Саме завдяки відповідальності платників податків створюються умови для розвитку регіону та держави загалом, – стверджують у податковій службі області.