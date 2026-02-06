Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще двох російських агентів. Вони коригували ворожий вогонь по місцях базування Сил оборони на Краматорському напрямку.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ, передає Інше ТВ.

За координатами фігурантів рашисти підіймали у повітря дрони-розвідники для перевірки агентурних даних. У разі підтвердження інформації окупанти планували атакувати «цілі» надважкими керованими авіабомбами та далекобійною артилерією.

Співробітники СБУ зірвали плани ворога: завчасно викрили російських агентів, задокументували їхні злочини і затримали. Також було убезпечено локації Сил оборони в районі розвідактивності рф.

Як встановило розслідування, наведенням ворожих обстрілів займались двоє місцевих, які діяли порізно під керівництвом «зв’язкового» російської воєнної розвідки. Ним виявився командир підрозділу збройних угруповань рф, який воює на східному фронті.

За його координації один із агентів – 61-річний різноробочий з Краматорського району, об’їжджав місцевість, де фіксував фортифікаційні споруди та вогневі позиції ЗСУ. Такі розвідвилазки він здійснював під легендою поїздок на підробітки до прифронтових населених пунктів. Встановлено, що фігурант був завербований рашистами через його знайомого в росії, якому повідомляв, що очікує повного захоплення України і готовий до співпраці з рашистами.

Ще один агент – 52-річний безробітний, який потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі в Телеграм-каналах. Після вербування він почав відстежувати місця зосередження особового складу і техніки українських військ поблизу райцентру. Для додаткового збору розвідданих агент завуальовано випитував інформацію у знайомих під виглядом побутових розмов.

Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами збору відомостей для рашистів та контактами з російським «зв’язковим».

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Як повідомляло Інше ТВ, У Харкові агенткою рф була викладачка університету – на замовлення гру наводила російські авіабомби на місто (ФОТО)