Як повідомляло ІншеТВ, сьогодні вранці в Одесі підірвали машину військового, він загинув. Передбачалося, що це теракт, спрямований проти наших військових, але, ймовірно, маємо несподіваний поворот у цій справі.

Як пише Николаевский Ванек, загиблий дійсно військовослужбовець (ДПСУ), але виявилося дуже багато нюансів.

“Швидше за все, СВП він зробив сам, і вибухнув він найімовірніше з його ж вини. Після вивчення його особистих речей виявилося, що він довгий час був на контакті з руснявими, які займаються підпалами в Одесі та Одеській області. Є підозри, що він сам зробив кілька підпалів в Одесі (матеріали з його технічних носіїв вивчаються прямо зараз). Причиною ймовірної “роботи на русню” було те, що йому потрібні були гроші. Гроші потрібні були, щоб закрити борги + він якимось чином був тісно пов’язаний із кружком наркозалежних”, йдеться у повідомленні.

А можливо, його підірвали самі замовники, що вже було зафіксовано в різних областях. Зараз і така можливість вивчається.