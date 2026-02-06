Колишнього голову Державної прикордонної служби звільнили з військової служби. У ДПСУ не назвали точної причини звільнення, але зауважили, що Дейнеко за час служби мав поранення.

Про це повідомив речник прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі «Суспільному».

За його словами, Дейнека звільнили з військової служби наказом від 2 лютого. Демченко не уточнив причину звільнення, але додав, що Дейнеко за час її проходження зазнав тяжкого поранення.

«За час військової служби під час захисту країни Сергій Дейнеко мав поранення, зокрема тяжке мінно-вибухове. Наслідки поранень вимагали неодноразових операційних втручань, а також залишили віддалені наслідки», — зазначив речник.

Він додав, що порядок звільнення з військової служби регулюється Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» та Положенням щодо проходження ВЛК.

«Ці документи, серед іншого, визначають стан здоров’я. Розголошувати медичну інформацію забороняє законодавство», — зазначив Демченко.

Нагадаємо, у грудні НАБУ та САП викрили колишнього топ-посадовця та чинного посадовця Державної прикордонної служби України на систематичному одержанні хабарів за сприяння у перетині кордону.

За даними слідства, у 2023 році група організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топ-посадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували хабарі.

За версією детективів НАБУ, контрабандна схема, у якій фігурують Дейнеко та ще 4 співробітники ДПСУ, відбувалася за участі дипломатичних представників.

Згодом, 30 січня, суд обрав запобіжний захід екс-голові Державної прикордонної служби України Сергію Дейнеці у вигляді застави в розмірі 10 млн гривень.

Після початку справи проти екс-голови ДПСУ, у МВС повідомили, що відомство готує кадрові чистки в Держприкордонслужбі у відповідь на корупційний скандал.

