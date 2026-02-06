Російський генерал-лейтенант Володимир Алексєєв, якого сьогодні, 6 лютого, підстрелили в Москві, гарантував українським захисникам “Азовсталі” нормальні умови в полоні.

Про це повідомив командир “Азова” Денис “Редіс” Прокопенко у Facebook.

-Генерал-лейтенант Володимир Алєксєєв, перший заступник начальника ГРУ Генштабу РФ, якого сьогодні зранку підстрелили в Москві, був старшим із представників Росії на перемовинах в Маріуполі в травні 2022 року під час виходу Маріупольського гарнізону з «Азовсталі».

Алєксєєв обіцяв дотримання росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і гарантував нормальні умови утримання для наших полонених. І саме його підпис стояв під відповідним документом, підписаним тоді в Маріуполі. Також тоді ми виявили людяність і передали Алєксєєву трьох російських військовополонених, яким надавали медичну допомогу, забезпечували їжею та водою.

Слово офіцера, уродженця ВІнниччини, зрадника своєї Батьківщини, виявилось нічого не вартим. Регулярні катування полонених азовців, відсутність медичної допомоги та голод тому підтвердження.

ГУР МО повідомляло, що він є відповідальним за підготовку даних для ударів по цивільних об’єктах в Україні, а також за організацію так званого “референдуму” в Херсонській області.

Навіть якщо цього разу Алєксєєв виживе, спокійно він вже не спатиме. І одного дня справу буде доведено до кінця.

Жоден воєнний злочинець, який вбивав та катував українських військових і цивільних, руйнував українські міста, викрадав українських дітей та вчиняв інші злочини проти українського народу, ніколи не буде почуватись в безпеці. У жодній точці планети він не знайде собі прихистку та 100% гарантій безпеки. Ніколи. Відплата знайде кожного, пообіцяв “Редіс”.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, У Москві стріляли в генерал-лейтенанта Алексєєва, це може бути пов’язано з переговорами в Абу-Дабі

Кривавий шлях генерала Алексєєва. Чим відомий уродженець України, заст. начальника ГРУ