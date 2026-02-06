Замах на високопосадовця міноборони РФ стався на Волоколамському шосе у Москві. Нападник кілька разів вистрілив у спину генерал-лейтенанту Алексєєву і втік.

Як пишуть російські пабліки, генерал вижив, його шпиталізували. Але стан офіцера залишається невідомим.

На місці замаху працюють екстрені служби та силовики. Слідчі столичного СК вивчають записи з камер відеоспостереження, триває розшук підозрюваного.

Генерал-лейтенант Володимир Алексєєв з 2011 року – перший заступник начальника ГРУ. У 2017 році йому було надано звання Героя Росії.

Нагадаємо, що його безпосередній начальник, керівник ГРУ Ігор Костюков бере участь у переговорах в Абу-Дабі, тож у замаху може бути й політичний контекст.