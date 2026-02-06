Вчора, 5 лютого, ввечері на спецлінію 101 надійшло повідомлення про отруєння чадним газом у селі Кримка Кам’яномостівської громади Первомайського району.

Як повідомляють в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, за попередніми даними, причиною стала несправна піч. Жінка 1938 року народження розтопила її, не звернувши уваги на наявні видимі дефекти — тріщини. Саме через них чадний газ потрапляв у житлове приміщення.

Постраждалу госпіталізували. Наразі вона перебуває у медичному закладі у задовільному стані. Водночас наслідки цієї події могли бути значно трагічнішими.

