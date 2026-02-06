Під ударом були Васильківська, Маломихайлівська, Слов’янська та Покровська громади Синельниківського району.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Інше ТВ.

Двох постраждалих рятувальники деблокували з-під завалів.

Вогнеборці ліквідували пожежі, які виникли на місцях обстрілу. Зруйновані два приватні житлові будинки, ще 6 — пошкоджені. Також понівечені 6 багатоквартирних двоповерхівок, господарська споруда та гараж.

