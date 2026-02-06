Виконуючи вимоги Закону про національну безпеку, підприємство Rīgas ūdens припинило трудові відносини з п’ятьма громадянами Росії.

Про це пише LSM.lv, передає Інше ТВ.

Один із них працював сантехніком у службі водопровідних і каналізаційних мереж, ще четверо — операторами очисних установок Біологічної очисної станції Daugavgrīva. Один із них був пенсійного віку.

Компанія Rīgas siltums виявила працівників, на яких поширюються обмеження закону. Їх небагато. Щодо деяких співробітників — висококваліфікованих фахівців в інженерно-технічних галузях, яких неможливо швидко замінити, — розпочато консультації зі службами безпеки, пояснили в самоврядуванні.

Щойно буде ухвалено остаточні рішення, самоврядування пообіцяло надати додаткову інформацію.

У Ризькому пологовому будинку громадяни росії або Білорусі не працюють. Ризька 2-га лікарня ще збирає інформацію — вона буде доступна пізніше. Ризька 1-ша лікарня є амбулаторним закладом і не належить до об’єктів критичної інфраструктури.

Також підприємства Rīgas satiksme та Rīgas meži не належать до об’єктів критично важливої інфраструктури, тому вимоги цього закону на них не поширюються.

Як раніше повідомляв LSM.lv, кілька підприємств, виконуючи вимоги закону, розірвали трудові договори з громадянами Росії та Білорусі.

У червні минулого року Сейм ухвалив поправки до Закону про національну безпеку, які забороняють громадянам Росії та Білорусі працювати або надавати послуги в критичній інфраструктурі.

Критична інфраструктура — це розташовані в Латвії об’єкти, системи або їхні частини, що мають суттєве значення для виконання важливих суспільних функцій, а також для захисту здоров’я людей, безпеки, економічного чи соціального добробуту.

Поправки передбачають, що громадяни Росії та Білорусі не можуть працювати або надавати послуги в критичній інфраструктурі чи в критичній інфраструктурі особливої європейської значущості, якщо надання послуг передбачає доступ до інформації, важливої для функціонування критичної інфраструктури, або до технологічного обладнання.

Громадяни Росії чи Білорусі зможуть працювати в критичній інфраструктурі у виняткових випадках за наявності окремого дозволу Служби державної безпеки (СДБ).

