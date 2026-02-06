5 лютого та в ніч проти 6-го на території Миколаївщини зареєстровано сім пожеж.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Трагічний випадок стався у с. Бузьке Бузької громади Вознесенського району. Там горів двоповерховий дачний будинок. Під час гасіння вогнеборці виявили тіло загиблої жінки 1972 року народження. Площа пожежі — 60 кв. м.

Одна людина постраждала у с. Єланець Вознесенського району. Загорівся гараж на території приватного домоволодіння. Власник намагався врятувати майно та отримав опіки. Його госпіталізували. Пожежу ліквідовано на площі 15 кв. м.

Інші випадки виникли у с. Анастасівка Новобузької громади Баштанського району, на території садового товариства «Янтар» с. Надбузьке Веснянської громади Миколаївського району, с. Доманівка Доманівської громади Вознесенського району, у м. Миколаєві. Горіли господарчі будівлі, дачний будинок, гараж та перекриття житлового будинку.

На Вознесенщині сталася пожежа електровоза електропоїзда площею 68 кв. м. Постраждалих немає.

Загалом від ДСНС до гасіння залучались 44 вогнеборці, 11 одиниць спецтехніки. В одному з епізодів допомагала місцева пожежна охорона с. Олександрівка.

Завдяки вжитим заходам вдалось вберегти від вогню 2 житлових та 1 дачний будинки, 2 господарчі споруди, літню кухню, 3 гаражі, 1 легковий автомобіль, а також 7 вагонів електропоїзда.

