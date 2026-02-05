4 лютого та в ніч проти 5 на території Миколаївщини зареєстровано п’ять пожеж.

На одній постраждав чоловік 1978 р.н. Так, у с. Павло-Мар’янівка Снігурівської громади Баштанського району загорілась літня кухня. По прибуттю вогнеборці з’ясували, що чоловік, ймовірно, намагався приборкати пожежу, в результаті чого отримав опіки. З місця його ушпиталено до лікарні. Пожежу загасили на площі 15 кв. м.

У м. Миколаєві вогнеборці врятували жінку 1946 р.н. Пожежа сталась у ванній кімнаті квартири на першому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Під час розвідки надзвичайники виявили в помешканні жінку. Її вивели на свіже повітря, де медики оглянули та надали першочергову допомогу. Від госпіталізації жінка відмовилась. Пожежу вогнеборці загасили на площі 3 кв.м.

Щодо інших епізодів — зареєстрована ще одна пожежа у житловому секторі та дві на об’єктах. Вони виникли у с. Луканівка Кривоозерської громади Первомайського району, м. Миколаєві та с. Миролюбове Воскресенської громади Миколаївського району.