Як повідомляло у 2024 році ІншеТВ, У депутата Саксонського парламенту від “Альтернативи для Німеччини” є ферма в Білорусі – там працюють політв’язні (ФОТО)

Поліція затримала депутата саксонського ландтагу від партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD) Йорга Дорнау за підозрою в порушенні санкцій проти Білорусі. Його затримали просто в будівлі парламенту в Дрездені після того, як депутати проголосували за зняття з нього імунітету. Раніше медіа повідомляли, що на його підприємстві нібито використовували працю політв’язнів режиму Лукашенка.

Про це 4 лютого повідомило німецьке видання Bild, передає Суспільне.

За даними прокуратури Лейпцига, Дорнау підозрюють у порушенні зовнішньоекономічного законодавства. У серпні 2022 року він нібито вказав Казахстан як країну призначення для телескопічного навантажувача, щоб приховати експорт до Білорусі, яка перебуває під санкціями Євросоюзу.

“Так зване обхідне експортування заборонене і карається згідно із зовнішньоекономічним законодавством у поєднанні з європейськими нормами”, — заявили в прокуратурі.

Паралельно із затриманням слідчі обшукали житло, офіси та автомобілі депутата в місті Рьота поблизу Лейпцига.

Дорнау веде бізнес у Білорусі — разом із партнерами він володіє сільськогосподарським підприємством “OOO Zybulka-Bel”, яке вирощує цибулю на приблизно тисячі гектарів. Опозиційний білоруський портал reform.news раніше повідомляв, що на цій фермі нібито використовували працю політв’язнів режиму Лукашенка. У 2024 році президія саксонського ландтагу оштрафувала Дорнау на 20 862 євро за те, що він не задекларував доходи від білоруського бізнесу.

Голова саксонської AfD Йорг Урбан назвав затримання “політично мотивованим” і заявив, що воно має на меті “зашкодити нашому депутату”. Речник фракції Фелікс Менцель сказав, що час затримання — напередодні пленарного засідання — викликає підозри в “медійному інсценуванні”.

Федеральне керівництво AfD раніше дистанціювалося від Дорнау, заявивши, що партія “чітко відмежується” від таких бізнес-практик, якщо звинувачення підтвердяться.