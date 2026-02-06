Напруження в Ірані не спадає, уряд обмежує доступ до мобільного, стаціонарного й національного інтернет-зв’язку, авіакомпанії скорочують або скасовують рейси до Ірану та з Ірану. За цих обставин досі незрозумілими є чи то загрози, чи то обіцянки США втрутитися у внутрішню ситуацію. Останній такий дзвінок – рекомендації громадянам США в Ірані розглянути можливість покинути країну.

А саме американцям радять:

Майте план виїзду з Ірану, який не передбачає допомоги з боку уряду США.

Скасування та затримки рейсів можливі без попередження. Уточнюйте інформацію безпосередньо у своїх авіакомпаній.

Якщо ви не можете виїхати, перебувайте у безпечному місці вдома або в іншій надійній будівлі.

Завчасно запасіться їжею, водою, ліками та предметами першої необхідності.

Уникайте демонстрацій, не привертайте до себе зайвої уваги та стежте за обстановкою довкола.

Слідкуйте за місцевими новинами та будьте готові швидко змінити плани.

Тримайте телефон зарядженим і підтримуйте зв’язок із рідними та друзями, повідомляючи їм про своє становище.

Хоча, можливо, ці рекомендації – суто політичний хід, щоб ще раз наголосити про серйозність своїх намірів.