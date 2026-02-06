Попит на антидепресанти в Україні збільшився на 25% рік до року і на 72% за період 2023-2025 років.

Про це свідчать дані сервісу Liki24, пише Forbes.

Попит на антидепресанти зростає не перший рік: у 2024-му він збільшився на 46% порівняно з 2023-м, а у 2025-му динаміка збереглася.

Водночас попит на ноотропні препарати знизився на 30% порівняно з 2024 роком, на заспокійливі – на 29%, на снодійні – на 31%.

«Це обнадійливий сигнал: ми бачимо, що люди частіше обирають системне лікування, а не разові рішення», – каже засновник Liki24 Антон Авринський.

Динаміка попиту на антидепресанти. Джерело: Liki24

Подібну динаміку видно і в інших категоріях довготривалої турботи: у 2025-му попит на препарати заліза зріс на 21,7%.

Структура аптечного кошика залишалася стабільною: до топ-категорій входили знеболюючі препарати, ліки від підвищеного тиску, засоби від болю в суглобах і м’язах та сезонні препарати.

Регіонально попит відрізнявся: у Києві та Львові до топ-5 входили антидепресанти, в Одесі та Дніпрі – антибіотики, у Харкові – ноотропні препарати.

Популярні категорії у містах України. Джерело: Liki24

Водночас зріс попит на доставку з українських аптек у Європу – у 2025-му він подвоївся. Найбільше замовлень надходило з Польщі, Німеччини та Чехії.

Попит на ліки чутливо реагує на події всередині країни: у січні 2026-го в Києві попит на ліки змінився порівняно з січнем 2025-го. Замовлення препаратів від тиску зросли на 13%, від нежитю – на 21%, від грипу – на 26%, від кашлю – на 48%, антидепресантів – на 34%. Водночас попит на ноотропи знизився на 27%, на вітамінно-мінеральні комплекси – на 9%. Зміни припали на період масових блекаутів і перебоїв з опаленням у місті.

Середній чек онлайн-замовлення ліків у 2025-му зріс до 1700 грн з 1200-1400 грн у 2024-му.