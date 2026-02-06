Перший заступник начальника ГРУ ГШ ЗС РФ (на посаді з 2011 року),

генерал-лейтенант Алексєєв – міжнародний злочинець, який народився в Україні, причетний до масових вбивств сирійських дітей і жінок, і продовжує вірно служити путінському режиму, безпосередньо беручи участь у знищенні рідної землі.

Так характеризували його в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Алексєєв відповідає за розвідувальне забезпечення російської агресії проти України, організацію підготовки вихідних даних для завдання ракетно-авіаційних ударів по українській території, в т.ч. з цивільних об’єктів, легалізацію російської присутності на окупованих територіях шляхом організації т.зв. референдумів (створення “Херсонської народної республіки”).

Відповідав за розвідувальне забезпечення бойових дій групи російських військ у Сирії, які призвели до масової загибелі місцевого громадянського населення, кваліфікованої міжнародною спільнотою як військовий злочин. У 2017 році за участь у знищенні мирних Сирії закритим указом російського президента заохочено званням “Героя Росії”.

Причетний до втручання у президентські вибори у США 2016 року. Кібератаки на Національний комітет Демократичної партії та автоматизовані системи виборів, активні заходи щодо дискредитації американської виборчої системи всередині США. Включений американським урядом до списків санкцій.



Під час заколоту Пригожина у червні 2023 року Алексєєв звертався до бійців ПВК Вагнера і називав похід на Москву «божевіллям». Також він брав участь у переговорах Євгена Пригожина із заступником міністра оборони Юнус-Беком Євкуровим у штабі Південного військового округу у Ростові-на-Дону.

Народився 24 квітня 1961 року у с. Голодьки Хмельницького району Вінницької області. Закінчив Рязанське вище повітрянодесантне командне училище (військовий інститут) ім. В.Ф.Маргелова (1984 рік).

Проходив службу на посаді начальника розвідувальних управлінь Московського та Далекосхідного військових округів. Надалі був призначений начальником 14 управління ГРУ ГШ ЗС РФ.

