У Миколаєві запрацював новий простір для розвитку молоді. Його відкрили на базі Миколаївського центру професійної освіти в межах програми «Молодіжний громадський бюджет».

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Директорка департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради Тетяна Шуліченко нагадала, що програму вперше запровадили торік за фінансової підтримки фонду Save the Children. У її межах було відібрано 10 проєктів. Цей молодіжний простір став одним із переможців — під час голосування за нього віддали 323 голоси.

«Тут облаштували молодіжний простір для проведення різноманітних заходів. Зокрема, в межах громадського бюджету заплановано серію тренінгів, спрямованих на розвиток у молоді лідерських якостей, навичок самопрезентації, критичного мислення, емоційного інтелекту та інших важливих компетенцій», — зазначила Тетяна Шуліченко.

Вона також підкреслила, що після реалізації всіх запланованих заходів простір і надалі використовуватимуть як майданчик для самореалізації молодих людей та підвищення їхньої громадської активності.

Своєю чергою керівник Південного регіонального офісу Save the Children в Україні Мусана Алхаю відзначив, що метою фонду є створення безпечних і сприятливих умов для розвитку підростаючого покоління. За його словами, у фонді раді бачити, як навіть у непростих умовах у Миколаєві з’являються простори можливостей для молоді.

Окрім цього, у Миколаївському центрі професійної освіти реалізували ще один важливий проєкт. За підтримки Королівства Данія заклад отримав сучасне обладнання для навчання фахівців кулінарної справи.

Керівник офісу Посольства Данії в Миколаєві Якоб Торрільд Хансен зазначив, що в закладі навчається талановита молодь, яка сьогодні особливо потребує підтримки.

«Ми надали багато обладнання для цього закладу, адже хочемо, щоб тут було комфортно й цікаво навчатися», — сказав Якоб Торрільд Хансен.

