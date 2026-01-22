У Миколаєві запрацював ArtKor-хаб. Це простір для креативного дозвілля молоді. Його створили в межах програми «Молодіжний громадський бюджет», яку вперше запровадили торік за підтримки фонду Save the Children.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

ArtKor-хаб функціонує на базі будинку культури віддаленого мікрорайону Велика Корениха. Авторка проєкту пані Неоніла розповіла, що ідея такого простору визрівала давно, але втілити її вдалося лише тепер.

ArtKor-хаб включає кілька локацій: фотостудію, простір для ігор на PlayStation, аерохокей, настільний теніс, фудкорт і зону для настільних ігор.

