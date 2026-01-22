Президент Трамп у середу заявив, що досягнув рамкової угоди з НАТО щодо майбутнього Гренландії за кілька годин після того, як представники альянсу окремо обговорили можливість отримання Сполученими Штатами суверенітету над земельними ділянками для військових баз.

Про це пише The New York Times з посиланням на словами трьох високопосадовців, обізнаних із переговорами.

Заява Трампа стала частиною низки кроків у середу, які, здається, відвели Сполучені Штати від можливості військового та економічного конфлікту з союзниками через Гренландію — автономну територію Данії.

Трамп також відкликав погрозу додатковими тарифами для європейських союзників, які чинили опір його наполегливій вимозі володіти Гренландією, і заявив, що не застосовуватиме силу для утвердження американського володіння.

У середу ввечері Трамп увінчав ці поступки оголошенням у Truth Social, що він і Марк Рютте, генеральний секретар НАТО, «сформували рамкову основу майбутньої угоди щодо Гренландії і, власне, всього Арктичного регіону», не надавши жодних деталей про цю основу. Він додав: «Це рішення, якщо його буде укладено, стане чудовим для Сполучених Штатів Америки та всіх країн НАТО».

Заява Трампа пролунала після того, як посадовці обговорили можливість територіального компромісу під час зустрічей у середу в Брюсселі серед вищих військових офіцерів країн-членів НАТО, — за словами старших західних посадовців, обізнаних із переговорами.

Посадовці зазначили, що Рютте протягом цього тижня просував компроміс, але вони не знали, чи концепція надання Сполученим Штатам певного суверенітету над невеликими ділянками Гренландії для військових баз була частиною рамкової угоди, оголошеної Трампом.

Один із посадовців, який був присутній на зустрічах, порівняв цю концепцію з британськими базами на Кіпрі, які вважаються британською територією. Другий посадовець, який був поінформований про обговорення, також підтвердив, що ідея для Гренландії була змодельована за зразком суверенних британських баз на Кіпрі.

На запит про деталі рамкової угоди, оголошеної Трампом, НАТО заявило в заяві, що «переговори між Данією, Гренландією та Сполученими Штатами триватимуть з метою забезпечення того, щоб Росія та Китай ніколи не отримали плацдарм — економічний чи військовий — у Гренландії».

Рютте не оприлюднив деталей можливої рамкової угоди. Аллісон Гарт, речниця Рютте, заявила, що він «не пропонував жодного компромісу щодо суверенітету під час зустрічі з президентом у Давосі».

Офіс прем’єр-міністра Данії не відразу відповів на запит про коментар.

Аая Чемніц, гренландська депутатка данського парламенту, відкинула те, що сказав Трамп щодо потенційної угоди з НАТО.

«Те, що ми спостерігаємо цими днями в заявах Трампа, є абсолютно абсурдним. НАТО абсолютно не має жодного мандату вести переговори про що-небудь без нас у Гренландії», — написала вона в дописі в соціальних мережах.

«Нічого про нас без нас», — додала вона, зазначивши: «Створюється повна плутанина».

Новина про можливу рамкову угоду з’явилася за кілька годин після того, як Трамп заявив європейським лідерам у Давосі, Швейцарія, що не задовольниться нічим меншим, ніж передача Гренландії у власність Сполученим Штатам. Трамп обіцяв серйозні економічні та безпекові наслідки для Європи, якщо не отримає свого.

Звертаючись до зали, повної глав держав, мільярдерів та інших світових лідерів, Трамп неодноразово заявляв, що Сполученим Штатам потрібна Гренландія з міркувань національної безпеки. Він сказав, що лише Сполучені Штати достатньо сильні, щоб захищати Гренландію від зовнішніх загроз, і що захищати її має сенс лише якщо Сполучені Штати володітимуть нею.

Він закликав до «негайних переговорів» для обговорення передачі володіння напівавтономним островом від Данії Сполученим Штатам і висміював європейські країни як залежні від Сполучених Штатів. «Без нас більшість країн взагалі не працюють», — сказав пан Трамп.

Як часто буває в їхніх делікатних стосунках із паном Трампом, деякі європейські лідери відреагували на те, що вважали найпозитивнішою ноткою в його заявах — обіцянку не вводити війська — і висловили надію, що можливо досягти компромісу щодо майбутнього Гренландії.

Расмус Ярлов, голова комітету з оборони в данському парламенті, сказав в інтерв’ю, що «ми чули від Трампа й гірше».

«Я радий, що він виключає військову силу», — сказав Ярлов. «Я не побачив у його заявах сьогодні ескалації. Він наполягає, що хоче Гренландію, але це не нове. Звісно, ми все ще наполягаємо, що не передамо Гренландію».

Багато європейських лідерів наполягали, що не можуть погодитися на передачу володіння Гренландією Сполученим Штатам, але також кажуть, що були б відкриті до майже будь-якої іншої домовленості, яка розширює американську присутність там. У середу Трамп знову заявив, що цього буде недостатньо.

«Потрібне володіння, щоб її захищати», — сказав пан Трамп. Через мить він додав: «Хто, чорт забирай, хоче захищати власність чи оренду?»

