США не отримають суверенітет над Гренландією у рамках угоди з Данією. Два джерела, обізнані з пропозицією генсекретаря НАТО Марка Рютте, заявили, що вона не передбачає передачу загального суверенітету над Гренландією від Данії до Сполучених Штатів.

Про це пише Axios.

План передбачає оновлення «Угоди про оборону Гренландії» 1951 року між США і Данією, яка дозволяла США будувати військові бази на острові і створювати «оборонні зони», якщо НАТО вважало це необхідним.

Він також включає розділи про посилення безпеки в Гренландії та діяльність НАТО в Арктиці, а також додаткову роботу з сировиною, повідомили джерела.

Пропозиція також включає положення про розміщення «Золотого купола» в Гренландії та протидію «зловмисному зовнішньому впливу» росії та Китаю.

«Якщо ця угода буде укладена, і президент Трамп дуже сподівається, що це станеться, США досягнуть усіх своїх стратегічних цілей щодо Гренландії з мінімальними витратами і назавжди», — заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Ідеї, висловлені Рютте, перегукуються з данською пропозицією, яка вже давно знаходиться на столі: Данія зберігає суверенітет, але США можуть збільшити свою військову присутність.

Очікується, що в найближчі тижні США розпочнуть переговори на високому рівні з Данією та Гренландією щодо потенційної угоди.

