Разом з Давидом Арахамією та Олександром Камишіним провели зустрічі з коллегами з BlackRock – однією з найбільших американських інвестиційних компаній світу, яка залучена до планів відбудови та економічного відновлення України.
Також мав зустрічі з прем’єр-міністрами Норвегії та Катару.
Окремо відбулась зустріч з американськими партнерами – Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом.
Основні теми – економічний розвиток, відновлення після війни та безпекові гарантії. Поінформували партнерів про чергові російські обстріли цивільної інфраструктури, зокрема ситуацію в Києві, де через удари мільйони людей залишилися без світла і тепла.
Продовжуємо роботу з партнерами, поєднуючи захист країни сьогодні з підготовкою основи для її відновлення завтра, – написав Умєров.
Зазначимо, що у межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі розпочав роботу Український дім — майданчик для обговорення справедливого та сталого миру для України та Європи.
Мета платформи — продемонструвати інвестиційний потенціал України та зміцнити міжнародну підтримку, зазначили в українському економічному відомстві.