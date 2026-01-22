Разом з Давидом Арахамією та Олександром Камишіним провели зустрічі з коллегами з BlackRock – однією з найбільших американських інвестиційних компаній світу, яка залучена до планів відбудови та економічного відновлення України.

Також мав зустрічі з прем’єр-міністрами Норвегії та Катару.

Окремо відбулась зустріч з американськими партнерами – Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом.

Основні теми – економічний розвиток, відновлення після війни та безпекові гарантії. Поінформували партнерів про чергові російські обстріли цивільної інфраструктури, зокрема ситуацію в Києві, де через удари мільйони людей залишилися без світла і тепла.

Продовжуємо роботу з партнерами, поєднуючи захист країни сьогодні з підготовкою основи для її відновлення завтра, – написав Умєров.

Зазначимо, що у межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі розпочав роботу Український дім — майданчик для обговорення справедливого та сталого миру для України та Європи.

Мета платформи — продемонструвати інвестиційний потенціал України та зміцнити міжнародну підтримку, зазначили в українському економічному відомстві.