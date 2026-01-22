У Бранденбурзі затримали громадянина Росії та громадянина Німеччини, котрих підозрюють у багаторічній підтримці проросійських збройних формувань на сході України. Про це пише Кореспондент.

За даними Федеральної прокуратури Німеччини, мовиться про постачання так званим “ДНР” та “ЛНР”.

Слідство вважає, що з 2016 року обидва фігуранти займали ключові позиції в організації, яка під виглядом гуманітарної допомоги надсилала до незаконних формувань не лише медикаменти та провізію, а й безпілотники.

Ці дрони призначалися сепаратистам, які воювали проти української армії.

У Німеччині “ДНР/ЛНР” класифікують як терористичні організації. Затриманим інкримінують кілька епізодів співпраці з цими формуваннями. Наразі триває слідство.