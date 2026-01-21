Міністерство оборони України уклало нову угоду з фінською компанією ICEYE, яка передбачає значне розширення доступу до високоякісних супутникових знімків.

Про це йдеться на сайті компанії ICEYE, передає Еспресо.

Згідно з угодою, Україна й надалі отримуватиме великий обсяг високороздільних супутникових зображень через сузір’я супутників, що використовують технологію синтезованої апартурної радіолокації (SAR). Це дозволить Збройним Силам України швидше ухвалювати тактичні рішення вдень і вночі за будь-яких погодних умов.

У компанії зазначають, що домовленість є продовженням співпраці, яка триває з 2022 року. Розширений доступ до даних дозволяє Україні швидше та точніше відстежувати зміни на місцевості, зменшуючи рівень невизначеності в умовах обмеженого часу.

ICEYE управляє найбільшим у світі сузір’ям SAR-супутників, здатних забезпечувати зйомку з роздільною здатністю до 16 см та високою частотою повторних візуалізацій. На відміну від оптичних сенсорів, SAR-технологія використовує радарні імпульси, що дає змогу отримувати зображення вночі, крізь хмари, дим і за складних погодних умов.

Технологічні можливості ICEYE включають супутники четвертого покоління з роздільною здатністю до 16 см, режими широкого охоплення на кшталт Scan Wide (до 200 × 300 км), а також електронне керування променем, яке дозволяє отримувати десятки високодетальних сцен протягом кількох хвилин зйомки.