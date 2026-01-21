22 січня, у День Соборності України, в український прокат виходить фільм «Вічник» — екранізація відомого роману Мирослава Дочинця. Зйомки стрічки та її творчу команду благословив Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав, а сам фільм було створено за підтримки Української Греко-Католицької Церкви.

Про це повідомили в пресцентрі УГКЦ, передає Інше ТВ.

В основі стрічки лежить роман Мирослава Дочинця «Вічник. Сповідь на перевалі духу». Книжку перекладено 14 мовами світу та перевидано понад 10 разів. Над екранізацією працювала творча команда кінокомпанії Constant Productions, а режисером стрічки став Іван Ніколайчук, для якого ця робота стала повнометражним дебютом.

Сюжет розповідає про реальну людину — Андрія Ворона. Проте «Вічник» — це не лише біографічна розповідь про людину, яка прожила 104 роки, воювала за Карпатську Україну, пережила сибірські табори й повернулася додому. Це — мандрівка духу, яка допомагає відволіктися від швидкоплинності буднів і подумати про вічне.

За задумом режисера, фільм зосереджується не так на зовнішніх подіях, як на внутрішньому шляху людини — на тому, як зберегти себе, коли життя знову і знову випробовує на міцність.

«Я хотів зняти фільм про людину та її місію. Зараз ми балансуємо між любов’ю і ненавистю, добром і злом. Мене цікавило, як пройти крізь пекло й залишитися людиною», — зазначає режисер Іван Ніколайчук.

Робота над стрічкою тривала 12 років. Зйомки завершувалися вже під час повномасштабної війни. Знімальна група працювала в Карпатах, на Буковині, Київщині та Житомирщині, фіксуючи різні пори року: від засніжених гір до осінніх туманів.

«Вічник» також став важливою подією для українського кінематографа з технічного погляду. Це — перший український фільм, створений із використанням технології об’ємного звуку Dolby Atmos. Глядач буквально розчиняється у просторі: від шелесту карпатських лісів до живого звучання «Мелодії» Мирослава Скорика у виконанні Національного хору імені Григорія Верьовки та Національного президентського симфонічного оркестру, а також композиції «Піккардійської Терції».

«Це — кіно для тих, хто шукає не видовищ, а сенсів; простір для тиші, спільного переживання і глибшого роздуму про людину, віру та вічність», — зазначають автори кінострічки.

Стрічка вже одержала високі оцінки критиків на міжнародних кінофестивалях в Одесі та Варшаві.

