Про це президент Трамп повідомив у своїй соцмережі після зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рютте.

– Після дуже продуктивної зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте ми сформували рамки майбутньої угоди щодо Гренландії та, фактично, всього Арктичного регіону. Це рішення, якщо його буде реалізовано, буде чудовим для Сполучених Штатів Америки та всіх країн НАТО. Виходячи з цього розуміння, ми не запроваджуватимемо тарифи, які мали набути чинності 1 лютого. Ведуться додаткові обговорення щодо Золотого купола Гренландії. Подальша інформація буде надана в міру просування обговорень. Віце-президент Дж. Д. Венс, державний секретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф та інші, за потреби, будуть відповідальними за переговори — вони звітуватимуть безпосередньо мені. Дякую за вашу увагу до цього питання!