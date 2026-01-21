На тлі найважчої за роки війни зими та масованих російських атак на критичну інфраструктуру у Латвії оголошено збір пожертв для підтримки енергетичної та теплопостачальної систем України.

Кошти будуть спрямовані на відновлення зруйнованих об’єктів та допомогу мільйонам українців, які залишаються без світла й тепла, повідомляє LSM+.

Зима 2026 року стала однією з найскладніших для українців за майже чотири роки повномасштабної боротьби проти російського агресора. Щоденні ракетні та дронові атаки Росії цілеспрямовано спрямовані на цивільну інфраструктуру, насамперед на об’єкти електро- та теплопостачання.

Попри надлюдські зусилля українських енергетиків, енергосистема країни працює на межі можливостей. Критично бракує обладнання, запчастин і матеріалів для термінових ремонтів після обстрілів.

Благодійна організація Ziedot.lv оголосила збір коштів під гаслом «Тепло для України від Латвії». Усі зібрані пожертви будуть перераховані до Фонду підтримки енергетики України, створеного Європейським Союзом у співпраці з Європейською комісією та Міністерством енергетики України.

Ці кошти спрямують на закупівлю обладнання, палива, запчастин та матеріалів, необхідних для відновлення пошкодженої російськими атаками енергетичної інфраструктури та забезпечення стабільного електро- й теплопостачання по всій країні.

