Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що російський диктатор володимир путін нібито зацікавлений в укладенні мирної угоди з Україною.

Таку заяву він зробив попри відсутність ознак готовності до компромісу з ключових питань в інтерв’ю американським телеканалам, пише «Інформатор».

За словами Віткоффа, робота над мирним планом перебуває на завершальній стадії, пише Reuters. Він зазначив, що 20-пунктний план врегулювання війни готовий більш ніж на 90%, однак деталей документа публічно не розкрив. Водночас спецпосланець визнав, що путін не відступає від своїх ультимативних вимог, зокрема щодо повного контролю над Донбасом. Коментуючи російські удари по українській енергетичній інфраструктурі, Віткофф відмовився їх засуджувати.

“Вони перебувають у стані війни, вони стріляють один в одного”, – сказав він в інтерв’ю Bloomberg TV.

Також спецпосланець повідомив про заплановану зустріч із главою Кремля.

“У четвер [22 січня] ми повинні зустрітися з Путіним”, – заявив Віткофф в ефірі CNBC.

За його словами, зустріч має відбутися 22 січня в Москві. До Росії він вирушить разом із зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Як зазначив Віткофф в інтерв’ю Bloomberg TV, ініціатива щодо переговорів надійшла від російської сторони. Інформацію про заплановану зустріч підтвердили і в Кремлі. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив: “Так, дійсно, такі контакти на завтра є у графіку президента”.

