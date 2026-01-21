Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на ЧЕТВЕР, 22 січня. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 00:00 – 01:30; 04:00 – 10:00; 12:00 – 18:00; 20:00 – 00:00;

1.2 – 00:00 – 04:00; 06:00 – 10:00; 12:00 – 18:00; 20:00 – 00:00;

2.1 – 00:00 – 04:00; 06:00 – 12:00; 14:00 – 20:00; 22:00 – 00:00;

2.2 – 01:30 – 06:00; 08:00 – 14:00; 16:00 – 22:00;

3.1 – 00:00 – 04:00; 06:00 – 12:00; 14:00 – 20:00; 22:00 – 00:00;

3.2 – 00:00 – 01:00; 04:00 – 08:00; 10:00 – 16:00; 18:00 – 22:00;

4.1 – 01:30 – 08:00; 10:00 – 16:00; 18:00 – 22:00;

4.2 – 00:00 – 01:00; 04:00 – 10:00; 12:00 – 18:00; 20:00 – 00:00;

5.1 – 00:00 – 06:00; 08:00 – 14:00; 16:00 – 22:00;

5.2 – 00:00 – 01:30; 06:00 – 12:00; 14:00 – 20:00; 22:00 – 00:00;

6.1 – 01:00 – 08:00; 10:00 – 16:00; 18:00 – 00:00;

6.2 – 01:00 – 06:00; 08:00 – 14:00; 16:00 – 22:00.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Для формування прогнозу на 22 січня підчерга 3.1 буде знеструмлені сьогодні, 21 січня, з 22:30.

УВАГА! Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги.підчерги (на графіку ГПВ це “жовті” години).