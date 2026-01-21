Група з восьми країн, до якої входять Катар, Туреччина, Саудівська Аравія, Пакистан, Об’єднані Арабські Емірати, Індонезія, Єгипет і Йорданія, підтвердила намір вступити до Ради миру по Сектору Гази на запрошення президента США Дональда Трампа.

Про це йдеться в спільній заяві, опублікованій на сайті МЗС Катару в середу, пише «Інтерфакс-Україна».

“Міністри закордонних справ Держави Катар, Турецької Республіки, Арабської Республіки Єгипет, Йорданського Хашимітського Королівства, Республіки Індонезія, Ісламської Республіки Пакистан, Королівства Саудівська Аравія та Об’єднаних Арабських Еміратів вітають запрошення, направлене їхнім лідерам президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом приєднатися до Ради миру”, – йдеться в заяві.

Міністри також оголосили про спільне рішення своїх країн приєднатися до Ради миру. “Кожна країна підпише документи про приєднання відповідно до своїх відповідних правових та інших необхідних процедур, включно з Арабською Республікою Єгипет, Ісламською Республікою Пакистан та Об’єднаними Арабськими Еміратами, які вже оголосили про своє приєднання”, – повідомляється на сайті МЗС Катару.

Раніше про намір вступити до Ради миру заявили Ізраїль, Марокко, Аргентина, Угорщина та Білорусь. Франція, Данія, Норвегія та Швеція відмовилися від запрошення.

Запрошення до Ради миру отримали близько 60 лідерів країн у всьому світі, деякі як члени-засновники. Серед лідерів, які отримали такі запрошення, зокрема, глави РФ, Італії, Бразилії, Індії та інших. Першим головою Ради став Трамп.

Частиною Ради також є виконавчий комітет Ради миру і виконавча рада по Сектору Гази. В обидва органи, крім інших, входять державний секретар США Марко Рубіо, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер і спецпосланець президента США Стів Віткофф.

Також під керівництвом Ради діятиме Палестинський національний комітет з управління Сектором Гази, якому доручено керувати анклавом. Комітет очолив колишній віцепрем’єр Палестинської національної адміністрації Алі Шаат.

Як повідомляло Інше ТВ, Орбан, Путін, тепер Лукашенко. Для чого Трамп їх збирає у свою “Раду миру”